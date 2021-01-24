2021 özür grubu atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları belli oldu mu? Başvuruların kabul edilmesi ve onaylanma işlemleri 4-8 Ocak tarihleri arasında yapıldı. Bakanlık tarafından son yapılan açıklamada MEB mazeret tayini kontenjanları ve okul listesi duyuruldu.

Özür grubu atama sonuçlarına ilişkin arama motorlarında yoğun ilgi görülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı duyuruda adaylar başvurularını 4-8 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdi. Başvurusunu tamamlayan adaylar şimdi özür grubu atama kontenjanlarını merak etmeye başladı. Peki, özür grubu atama sonuçları açıklandı mı?

MEB Özür grubu atama sonuçları açıklandı mı?

Özür grubu atama sonuçları MEB tarafından yayımlanan duyuruya göre 29.01.2021 tarihinde duyurulacak.

Özür grubu 2021 atama kontenjanlarına ilişkin açıklama yapıldı. MEB resmi hesabı üzerinden kontenjan ve başvurularını yayımladı.

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