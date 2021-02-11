MEB Öğretmen atamaları 2021 son dakika öğretmen alımı kontenjan branş dağılımı belli oldu mu?

Öğretmen olma hayali kuran binlerce kişi 2021 öğretmen atamaları kontenjan ve branş dağılımını merakla bekliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitim askıya alınıp uzaktan eğitime geçilmiş olması öğretmen açığının olduğu anlamına gelmiyor. Tam aksine salgın döneminde öğretmen alımlarının ne kadar zorunluğu olduğu bir kez daha anlaşıldı. Salgın nedeniyle öğretmen ihtiyacı arttığına göre 2021 yılında atama bekleyen öğretmen adayı da öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağını, kontenjan sayısının ve branş dağılımının belli olup olmadığını sorgulamakta. Sözleşmeli öğretmen atama kontenjan sayısı ne branş dağılımı nasıl olacak? 2021 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?'

Milli Eğitim Bakanlığı her yıl yaptığı gibi 2021 yılında da öğretmen ataması için işlem yapacak. 2021 yılı öğretmen atamaları için sorulan sorulardan birisi de kaç bin öğretmen atacağı sorusu. Yukarıda belirttiğimiz gibi Sayıştay raporuna göre kurum bazlı yaklaşık 138 bin öğretmen açığı yer alıyor. 2021 yılında atanmak isteyen öğretmen adaylarından 60 bin kişi atama talebini iletti.

Öğretmen atamaları ne zaman?

2021 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk kontenjan sayılarına ilişkin yaptığı açıklamada "Öğretmen ataması kontenjanlarını ihtiyaçlara göre şekillendirileceğine ifade eden Ziya Seçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı, kendi ihtiyaçlarını istatiksel olarak ortaya koyduktan sonra bunu Maliye Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla görüşüyoruz." dedi. Atama bekleyen binlerce öğretmen adayının kafasında "2021 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?" sorusu var. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un atamalarla ilgili yaptığı açıklamada "Çok net bir tarih vermek mümkün değil ama çok uzun süreceğini sanmıyorum" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmelere devam eden Milli Eğitim Bakanlığı'nın 55 bin öğretmen ataması için çalışmalar yaptığı öğrenildi. Bakanlıkların çalışmaları devam ederken son kararı yine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. 2021 yılı içerisinde 55 bin öğretmen ataması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl binlerce öğretmen ataması yapılmıştı.

Öğretmen ataması branş dağılımı

Sınıf öğretmenliği ataması 2831,

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ataması 1801,

İngilizce öğretmeni ataması 1739,

Okul Öncesi öğretmeni ataması 1518,

İlköğretim Matematik öğretmeni ataması 1701 olarak verildi.