Milli Eğitim Bakanlığı üniversite sınavına hazırlananlara yönelik bir platformu aktifleştirdi. Peki, ÖDS sistemi nedir?

MEB ÖDS nedir nasıl kullanılır? MEB ÖDS giriş sayfası:

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğrenci Öğretmen Destek Sistemi (ÖDS) dijital platformunun Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan lise mezunlarının erişimine açıldığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaklaşık bir ay önce öğrencilerin akademik başarılarına destek olmak, eksiklerini gidermek için materyal sunmak amacıyla "https://ods.eba.gov.tr" adresinden kullanıma sundukları ÖDS dijital platformuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Mezunların da artık ÖDS'den yararlanabildiğini belirten Özer, "YKS'ye hazırlanan lise mezunlarımız e-Devlet şifreleri ile ÖDS'de YKS Hazırlık Modülü'ne erişebiliyor." bilgisini verdi.

Sistemin öğrencinin çözdüğü sorulara göre eksikliklerini belirleyerek gidermeye yönelik olarak geliştirilmiş bir algoritmayla çalıştığını aktaran Özer, şöyle devam etti:

"Okul dersleri, LGS ve YKS hazırlık, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ve ödevler alanlarında ÖDS bugüne kadar 14 milyondan fazla görüntülendi. Yaklaşık 8 milyon soru çözüldü. Henüz birkaç gün olmasına karşın mezunlarımızın ÖDS'ye gösterdiği ilgi mutluluk verici. Şu ana kadar 6 bine yakın lise mezunumuz sistemi kullandı. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için öğrenci ya da mezun, desteğe ihtiyaç duyan tüm gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."

ÖDS'nin okul dersleri, DYK, LGS Hazırlık ve YKS Hazırlık modüllerinden oluştuğunu hatırlatan Özer, şu ifadeleri kullandı:

"LGS ve YKS Hazırlık modülü üzerinden belirli periyotlarla çevrim içi deneme sınavları yapılıyor. Adaylar bulundukları konumu, desteğe ihtiyaç duydukları konuları rahatlıkla tespit edebiliyor ve her öğrenci kendisi için bireyselleştirilmiş bir mekanizma ile hazırlığını yapabiliyor. Modül LGS için 8. sınıflara, YKS'ye hazırlanan 11 ve 12. sınıflara, lise mezunlarına ve tüm öğretmenlere açık."

Sistemde neler var?

Öğrenci, öğretmen ve mezunların zaman ve mekana bağlı kalmaksızın istedikleri anda ders kitapları, konu anlatımları, ders anlatım videoları ve soru çözüm videolarına ulaşabildikleri ÖDS'ye öğretmenler MEBBİS, öğrenciler ise EBA şifrelerini kullanarak girebiliyor.

Sistemde ortaokul ve lise düzeyinde 62 derse ait 62 konu anlatımlı ders kitabı, yaklaşık 60 bin çoktan seçmeli soru, 2 bin 550 ders anlatım videosu ve 13 bin soru çözüm videosu yer alıyor.

"Okul Dersleri" modülü ile öğrencilerin akademik açıdan desteklenmesi amaçlanıyor. Modülü, 5. sınıftan 12. sınıfa kadar öğrenim gören öğrencilerin tamamı ve tüm öğretmenler kullanabilecek. Modülde ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflara ait Türkçe, sosyal bilgiler, matematik, fen bilimleri, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri; ortaöğretim 9, 10, 11 ve 12. sınıflara ait Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, matematik, fizik, kimya, biyoloji, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri bulunuyor.

"Destekleme ve Yetiştirme Kursları" modülünde öğrenciler DYK'de hangi dersten veya derslerden kurs alıyorsa o derse ait içeriklere erişebiliyor. DYK'de görev alan öğretmenler de modül üzerinden sınav yapabiliyor.

Sistem üzerinden eşit ağırlık, sayısal, sözel ya da yabancı dil alanlarında çıkmış soruların tamamının video çözümleri ve ders anlatımlarına da ulaşılabiliyor.