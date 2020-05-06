MEB müjdeyi verdi! Öğretmen alımı olacak

Milli Eğitim Bakanlığı çeşitli branşlarda 19.910 sözleşmeli öğretmen alımı yapacağını duyurdu. 1 Haziran'da başlayacak olan sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru süreci 12 Haziran'a kadar devam edecek. 22 Haziran'da ise sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınav merkezleri ilan edilecek.

MEB sözleşmeli öğretmenlik ilanı yayınlandı. Yayınlanan sözleşmeli öğretmen atama duyurusuna göre toplamda 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak. 60 öğretmenlik alanı için alım yapılacak. Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için ön başvuruda bulunmak isteyen adaylar için ilan edilen tarihler 1-12 Haziran 2020. Yapılan açıklamada, "Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başvuru ve atama işlemleri ile ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler, http://personel.meb.gov.tr adresinden kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle ilgililerin Personel Genel Müdürlüğünün resmî internet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır" denildi.