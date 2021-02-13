Sorumluluk sınav tarihleri belli oldu. Sorumluluk sınavında 50 ve üzerinde puan alan öğrenciler başarılı olmuş olacak.

Sorumluluk sınavı, MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre lisede öğrenim gören 9, 10, 11, 12. sınıf ortaöğretim öğrencilerinin katıldığı; ders yılının ikinci döneminin başında ve sonunda olmak üzere yılda iki defa yapılan sınavdır. Söz konusu sınav için MEB’den tarih açıklaması geldi.

MEB Lise sorumluluk sınavları ne zaman?

2020 YKS sınavının ardından yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ve geçici kayıtları yapılan ancak sorumlu dersi bulunduğu için ortaöğretim kurumlarından mezun olamamış öğrenciler ile sorumlu dersi bulunduğu için ortaöğretim kurumlarından mezun olamamış diğer öğrencilerin sorumluluk sınavları, 22- 26 Şubat 2021 tarihleri arasında düzenlenecek. Söz konusu sınavlarda başarılı olanların mezuniyetleri ile diplomalarının düzenlenip teslim edilmesine ilişkin iş ve işlemler en geç 5 Mart 2021 tarihine kadar tamamlanmış olacak.

Sorumlu olarak sınıf geçen diğer öğrencilere yapılması gereken sorumluluk sınavları, eğitim kurumu müdürlükleri tarafından 1- 31 Mart 2021 tarihleri arasında tamamlanacak şekilde yapılacak.