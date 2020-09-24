MEB kazanım testleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzaktan eğitim sürecinde ortaokul ve lise öğrencilerinin kazanımları edinme düzeylerini tespit edilmesi amacıyla hazırlanıyor. Çevrim içi Kazanım Değerlendirme Uygulaması sayesinde geliştirilen yazılım ile her öğrenci, sistemin kendisine rastgele atadığı sadece bir dersten uygulamaya katılma imkanı buluyor.

MEB kazanım testleri nasıl açılır?

MEB kazanım testlerine ÖDSGM'nin internet sitesinden PDF formatında ücretsiz olarak indirilebiliniyor.

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MEB kazanım testleri kimlere yöneliktir?

MEB tarafından, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar çerçevesinde, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12'nci sınıflar ve lise mezunlarına yönelik destekleme ve yetiştirme çalışmaları için Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından ‘kazanım kavrama testleri’ uygulanıyor.