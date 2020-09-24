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Eğitim MEB Kazanım Testleri
Eğitim

MEB Kazanım Testleri

MEB Kazanım Testleri nedir? MEB Kazanım Testleri nasıl uygulanır? MEB Kazanım Testleri amacı nedir? MEB kazanım değerlendirme uygulaması hakkında ayrıntılar…

Yeniakit Publisher
2020-09-24 00:42:00 -
MEB Kazanım Testleri

MEB kazanım testleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzaktan eğitim sürecinde ortaokul ve lise öğrencilerinin kazanımları edinme düzeylerini tespit edilmesi amacıyla hazırlanıyor. Çevrim içi Kazanım Değerlendirme Uygulaması sayesinde geliştirilen yazılım ile her öğrenci, sistemin kendisine rastgele atadığı sadece bir dersten uygulamaya katılma imkanı buluyor.

MEB kazanım testleri nasıl açılır?

MEB kazanım testlerine ÖDSGM'nin internet sitesinden PDF formatında ücretsiz olarak indirilebiliniyor.

MEB KAZANIM TESTLERİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MEB kazanım testleri kimlere yöneliktir?

MEB tarafından, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar çerçevesinde, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12'nci sınıflar ve lise mezunlarına yönelik destekleme ve yetiştirme çalışmaları için Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından ‘kazanım kavrama testleri’ uygulanıyor.

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