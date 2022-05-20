MEB ikinci dönem ortak değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak? 2. dönem DYK sınavı hangi derslerden olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı DYK 2. dönem sınav tarihi ile ikinci dönem ortak değerlendirme sınav konuları merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamada, salgın döneminde okullarda yüz yüze eğitimin devamına yönelik kararlılığın DYK'lerde de gösterildiği, bu kapsamda 6, 7, 8, 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik kursların planlandığı belirtildi.

Buna göre bakanlık, kurslarda salgın dönemindeki öğrenme kayıplarının telafisi için bireysel farklılıkları da dikkate alarak planlı bir biçimde yürütülen eğitim faaliyetlerinin ardından 81 ilde İzleme ve Değerlendirme Ortak Sınavı'nı uygulayacak.

2022 DYK ikinci dönem ortak değerlendirme sınavı ne zaman?

2021-2022 eğitim öğretim yılı 1. Dönem DYK İzleme ve Değerlendirme Ortak Sınavı'nın 81 ilde 15 Ocak'ta yapılmıştı. 6, 7, 8, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik ikinci dönem ortak değerlendirme sınavını 28 Mayıs Cumartesi saat 10.00'da ülke genelinde yapacak.

İkinci Dönem Destekleme Yetiştirme Kurs sınavı hangi dersler ar?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İkinci Dönem Destekleme Yetiştirme Kursları İzleme ve Değerlendirme Ortak Sınavı'nın birinci dönemdeki uygulamadan farklı olarak kapsamının genişletildiğini bildirdi.

Özer, sınavın Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fen bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, sosyal bilgiler, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe, fizik, kimya, biyoloji, tarih ile coğrafya derslerinden yapılacağını belirtti.

Derslerin her birinden sorular içeren 33 farklı kitapçık oluşturulduğunu vurgulayan Özer, "Sonuçlar, yalnızca destekleme ve yetiştirme kurslarında yürütülecek iyileştirme çalışmalarına yön vermek için kullanılacak ve kesinlikle herhangi bir yerde not veya puan olarak kullanılmayacak." bilgisini paylaştı.