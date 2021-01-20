Nisan ara tatili tüm öğrenci ve veliler tarafından şimdiden merakla edilmeye başlandı. Nisan ara tatilinin ne zaman olduğu birçok kişi tarafından araştırılıyor.

MEB ikinci dönem ara tatili ne zaman?

İkinci ara tatil 12-16 Nisan 2021 tarihleri arasında olacak. 19 Nisan 2021 tarihinde eğitim öğretim devam edilecek.

Ara tatilde ne yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ara tatilde öğrencilerin hem dinlenmeleri hem de öğrenmeleri amacıyla 81 ilde sanatsal, sportif, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler düzenlenir.

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Veliler, bu adresten 5 gün boyunca yapılacak ara tatil etkinliklerine ulaşabilecek.