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Medya MEB, Haydar Akın'ı sorgusuz sualsiz kovdu! Cesaret bulan Oda TV 'Hayır dualarını' suç saydı!
Medya

MEB, Haydar Akın'ı sorgusuz sualsiz kovdu! Cesaret bulan Oda TV 'Hayır dualarını' suç saydı!

Bursa Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın, kız ve erkek öğrencilerin hemcinsleri oturmasını istediği sınıf düzeni nedeni ile linç edilince, MEB tarafından alınan tartışmalı kararla görevinden kovuldu. Oda TV, okulun sosyal medya hesabından paylaşılan mesajlarda, "İnşallah, Hayırlı olsun" şeklindeki duaları suç kapsamında değerlendirecek kadar ileri gitti.

Yeniakit Publisher
2022-03-24 23:59:00 - 2022-03-24 23:59:47

 Yeniakit.com.tr 

Bursa Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın, kız ve erkek öğrencilerin hemcinsleri oturmasını istediği sınıf düzeni nedeni ile linç edilince, MEB tarafından alınan tartışmalı kararla görevinden kovuldu. Oda TV, okulun sosyal medya hesabından paylaşılan mesajlarda, "İnşallah, Hayırlı olsun" şeklindeki duaları suç kapsamında değerlendirecek kadar ileri gitti.

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