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Eğitim MEB, hayat boyu kursları uzaktan eğitime başladı
Eğitim

MEB, hayat boyu kursları uzaktan eğitime başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), hayat boyu öğrenme kurslarında uzaktan eğitim uygulamalarını pilot kurumlarda başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 18:04:00 -
MEB, hayat boyu kursları uzaktan eğitime başladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yaygın eğitim kurs programlarının uzaktan ya da harmanlanmış öğrenme yoluyla verileceği yolculuğun ilk durağı “Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi Kurs Programı” oldu. Halk sağlığı açısından risk oluşturan etkenler ve enfeksiyonla ilgili temel kavramların açıklandığı, gıda ve su sektöründe bulaşıcı hastalıklara yönelik koruyucu yaklaşımların ve hijyen eğitimi mevzuatının anlatıldığı program, Hijyen Eğitimi Yönetmeliği hükümleri ile ilgili kurum ve kuruluşların hassasiyetleri doğrultusunda uzaktan eğitim kurs programı olarak yapılandırıldı. Kurs programına ilişkin dijital öğrenme içerikleri Genel Müdürlük bünyesinde oluşturuldu.

Kursiyerler, uzaktan eğitim kurs programına, yetkilendirilmiş halk eğitimi merkezlerinden, diğer yaygın eğitim kurs programlarında olduğu gibi uzaktan başvuru yapabilecek. Yaygın eğitim kurs programına yönelik geliştirilen dijital öğrenme içeriği, Genel Müdürlük uzaktan eğitim platformu olan HBÖ Akademi üzerinden izlenebilecek. Kursiyerler, dijital içerikleri ve sınavı tamamlayarak belgelerine ulaşabilecek.

Kursiyerler, sisteme e-devlet şifreleriyle giriş yapabilecek. Bu kapsamdaki tüm iş ve işlemler, yine Genel Müdürlük tarafından uzaktan eğitim çalışmalarının etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak için hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kursları Uzaktan Öğrenme Yönergesi hükümlerine göre gerçekleştirilecek.

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