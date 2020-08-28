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Aktüel MEB: Hangi sınıf düzeylerinin yüz yüze eğitime başlayacağı netleşmedi
Aktüel

MEB: Hangi sınıf düzeylerinin yüz yüze eğitime başlayacağı netleşmedi

Yeniakit Publisher
2020-08-28 16:32:23 -
MEB: Hangi sınıf düzeylerinin yüz yüze eğitime başlayacağı netleşmedi

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 21 Eylül'de hangi sınıf düzeylerinin "aşamalı ve seyreltilmiş" olarak yüz yüze eğitime başlayacağının henüz netleşmediğini bildirdi.

MEB'den yapılan bilgilendirmede, bir televizyon kanalında yer alan "MEB'den yüz yüze eğitim duyurusu" şeklindeki son dakika haberinin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"21 Eylül'de hangi sınıf düzeylerinin 'aşamalı ve seyreltilmiş' olarak yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmemiştir. Bu konuda Bakanlığımız kaynakları tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır. Bakanlığımız çalışma alanındaki konulara ilişkin resmi iletişim kaynaklarımız tarafından paylaşılmayan, teyit edilmeyen açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz."

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