İOKBS bursluluk sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5 Eylül 2021 Pazar günü gerçekleştirildi. 1 milyondan fazla öğrencinin girdiği bursuluk sınavı sonuçları 2021 bir hayli merak ediliyor. İOKBS burs sonuçlarına göre başarılı olan öğrencilere 2021 yılında İOKBS ücretinin ilk 6 ay 330 TL ödeme yapılması bekleniyor.

İOKBS bursluluk sınav sonuçları yani lköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları, MEB'in resmi internet sitesi www.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılan açıklamayla ilan edildi. MEB İOKBS bursluluk sınav sonuçlarını 28 Eylül 2020 tarihinde erişime açılacak. MEB üzerinden İOKBS bursluluk sınav sonuçları sayfasına gidilerek öğrencinin T:C: kimlik numarası ve doğum tarihini girdikten sonra güvenlik kodunu yazıp tamam butonuna basın. Bursluluk sınav sonuçları ekranınızda olacak. MEB gov tr BURSLULUK sınavı sonuçları 2021 için tıklayın

İOKBS (bursluluk sınavına) giren 1 milyon 27 bin 96 öğrenciden 70 bin öğrenci burs almaya hak kazandı. Bursluluğa hak kazanan öğrencilerden 3 bin 500'ünü öğretmen çocuğu, 3 bin 603'ünü kanunlarla özel hak tanınanlar, 3 bin 500'ünü bulunduğu yerde okul olmayan öğrenciler, 59 bin 397'sını ise "diğer" kontenjan oluşturdu.

Burs kazanan öğrenciler ne yapacak?

Bursluluk hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecek. Belirtilen süreler arasında kaydını yaptırmayan öğrenciler tüm haklarından vazgeçmiş sayılacak.

Bursluluk ücreti ne kadar, MEB bursluluk ücretleri kaç ay ne zaman ödenir?

Bursluluk ücretleri bir sene de 4 defa ödenmektedir. Yani 3 aylık dönemlerle bursluluk paranızı alırsınız. Bursluluk ücretleri yaklaşık olarak şu aylarda ödenmektedir: Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim. Yani burs paralarınızı 3 ayda 1 defa alırsınız.

MEB bursu alma şartları neler?

Bursluluk sınavına başvuracak öğrencilerde hangi şartlar aranır?

a) Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Ortaokullar, imam-hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı ve 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci sınıflarında öğrenci olmak.

c) Ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak.

ç) Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının dört katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak.