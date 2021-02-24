MEB görevde yükselme sınavı ne zaman? Unvan değişikliği sınav tarihi MEB

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan görevde yükselme sınavı, koronavirüs nedeniyle ertelenmişti. MEB görevde yükselme sınav tarihi belli oldu. Peki, görevde yükselme (unvan değişikliği) sınavı ne zaman?

Unvan değişikliği sınav tarihi MEB

Milli Eğitim Bakanlığı, ertelenen Merkez ve Taşra Teşkilatı Unvan Değişikliği sınavını 81 il merkezinde 2-4 Mart tarihlerinde online olarak yapacak.

Ek başvurular ne zamana kadar alınacak?

MEB Personel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yazıda başvuruda bulunamayanlara ise ikinci bir şans verildi. Buna göre adaylar 4 ve 8 Şubat tarihleri arasından işlemlerini yapacak.