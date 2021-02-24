MEB görevde yükselme sınavı ne zaman? Unvan değişikliği sınav tarihi MEB
MEB unvan değişikliği sınavı için beklenen açıklama geldi. 6 Aralık 2020 tarihinde yapılması planlanan görevde yükselme sınavı ertelenmişti. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan pek çok kişinin merakla beklediği unvan değişikliği sınavı, kurumun gerçekleştirdiği açıklamanın ardından netlik kazandı. Peki, görevde yükselme (unvan değişikliği) sınavı ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan görevde yükselme sınavı, koronavirüs nedeniyle ertelenmişti. MEB görevde yükselme sınav tarihi belli oldu. Peki, görevde yükselme (unvan değişikliği) sınavı ne zaman?
Unvan değişikliği sınav tarihi MEB
Milli Eğitim Bakanlığı, ertelenen Merkez ve Taşra Teşkilatı Unvan Değişikliği sınavını 81 il merkezinde 2-4 Mart tarihlerinde online olarak yapacak.
Ek başvurular ne zamana kadar alınacak?
MEB Personel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yazıda başvuruda bulunamayanlara ise ikinci bir şans verildi. Buna göre adaylar 4 ve 8 Şubat tarihleri arasından işlemlerini yapacak.