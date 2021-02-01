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Eğitim MEB görevde yükselme ne zaman? Unvan değişikliği sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?
Eğitim

MEB görevde yükselme ne zaman? Unvan değişikliği sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni yılda yapılacak görevde yükselme tarihlerini duyurdu. MEB’in 81 ile gönderdiği yazıda MEB unvan değişikliği sınavı için başvuramayan adaylar için yeniden başvuru alınacağı belirtildi. Peki, MEB görevde yükselme ne zaman? Unvan değişikliği sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-01 15:31:00 -
MEB görevde yükselme ne zaman? Unvan değişikliği sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?

Millî Eğitim Bakanlığı personelleri Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Atanması suretiyle unvan değişikliği yazılı sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde yapılması planlanıyordu. Söz konusu yazılı sınav için müracaatlar 26 Ekim – 5 Kasım tarihleri arasından MEBBİS üzerinden gerçekleştirilmişti. Daha sonra 6 Aralık tarihinde yapılması planlanan MEB Merkez ve Taşra Teşkilatı Unvan Değişikliği sınavı için koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenme kararı alınmıştı.

MEB 2021 Unvan değişikliği sınavı ne zaman?

Unvan değişikliği sınavının 2-4 Mart 2021 tarihleri arasında e-sınav olarak yapılmasına karar kılındı. 

MEB 2021 Unvan değişikliği sınavı nasıl yapılacak?

MEB unvan değişikliği sınav tarihi belli oldu. Unvan değişikliği sınavı 81 il merkezinde e-Sınav şeklinde 2-4 Mart tarihleri arasında uygulanacak.

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