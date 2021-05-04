Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı son açıklamada, 29 Nisan 2021 saat 17.00'den 17 Mayıs 2021 tarihine kadar tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verildiğini, eğitimlerin uzaktan devam edeceğini duyurmuştu.

Söz konusu açıklamada, okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiş olduğu da belirtilmişti. Peki, ertelenen sınavların tarihi açıklandı mı? Ertelenen sınavlar ne zaman yapılır?

MEB ertelenen sınavların tarihi açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ertelenen sınavlar için henüz resmi bir tarih açıklaması yapılmadı. Sınav tarihlerine ilişkin açıklamanın 17 Mayıs 2021 tarihinden sonra yapılacağı bekleniyor.