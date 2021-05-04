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Eğitim MEB ertelenen sınavların tarihi açıklandı mı?
Eğitim

MEB ertelenen sınavların tarihi açıklandı mı?

Son yapılan Kabine toplantısının ardından koronavirüs salgını nedeniyle tam kapanma sürecine girildi. 29 Nisan 2021-17 Mayıs 2021 tarihleri arasını kapsayan tam kapanma süreci nedeniyle birçok sınav için ertelenme kararı alındı. Milli Eğitim Bakanlığı da tam kapanma nedeniyle birçok sınav için erteleme kararı alırken öğrenci ve veliler söz konusu ertelenen sınavların hangi tarihlerde yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, ertelenen sınavların tarihi açıklandı mı? Ertelenen sınavlar ne zaman yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-05-04 01:24:00 -
MEB ertelenen sınavların tarihi açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı son açıklamada, 29 Nisan 2021 saat 17.00'den 17 Mayıs 2021 tarihine kadar tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verildiğini, eğitimlerin uzaktan devam edeceğini duyurmuştu.

Söz konusu açıklamada, okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiş olduğu da belirtilmişti. Peki, ertelenen sınavların tarihi açıklandı mı? Ertelenen sınavlar ne zaman yapılır?

MEB ertelenen sınavların tarihi açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ertelenen sınavlar için henüz resmi bir tarih açıklaması yapılmadı. Sınav tarihlerine ilişkin açıklamanın 17 Mayıs 2021 tarihinden sonra yapılacağı bekleniyor.

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