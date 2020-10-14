MEB Ekim ayı ortaöğretim seminer takvimi Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli olan öğretmen ve yöneticiler tarafından merak ediliyor. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 2020 Ekim ayı online seminer programı takvimi netleşti. İşte seminer takvimi...

MEB Ekim online seminerine nasıl katılınır?

MEB eğitim seminerlerine uzman akademisyenler katılacak. Programkonferans.meb.gov.tr adresinden takip edilecek.

MEB Ekim ayı ortaöğretim seminer takvimi nasıl?

Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda vazife icra eden yönetici ve öğretmenlerin informasyon ve becerilerini geliştirmek, verimliliklerini çoğaltmak, bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyumlarını sağlamak, üst görevlere hazırlanmalarına destek olmak, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla; “Pandemi Sürecinin Pedagojik Yansımaları”, “Uzaktan da Öğretebiliriz”, “Kuşaklar Arası İletişim”, “Scientix Projesinin Tanıtılması ve Stem Eğitimi”, “Ölçme ve Değerlendirme” mevzularında seminerler planlanmıştır.

Alanında uzman akademisyenlerin katılacağı program aşağıdaki yer verilmiştir.