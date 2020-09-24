MEB: EBA’da siber saldırılara anında karşılık verildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün sabah saatlerinde EBA platformuna ve EBA Canlı Ders uygulamasına erişimde yaşanan teknik sorunla ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Eş zamanlı kullanıcı yoğunluğuna bağlı olarak 08.30-12.00 saatleri arasında, aralıklı olarak bazı kullanıcılar tarafından karşılaşılan erişim sorunu, vakit kaybetmeksizin teknik ekiplerimizce yapılan iyileştirmelerle hızla çözüme ulaştırılmıştır.” bilgisi verildi.

Siber saldırı yapıldı

Bakanlığın açıklamasında, yeni dönem açılışı ile çok yüksek düzeyde kullanım trafi ğine ulaşan EBA’nın, küresel ölçekte dikkat çekerken siber saldırılara da maruz kaldığına ve hizmet kalitesinin etkilenebildiğine işaret edildi. Dağıtık Hizmet Engelleme Saldırılarını İzleme Raporları’na göre, söz konusu saatlerde birden fazla siber saldırı gerçekleştiği bildirilen açıklamada, “Bu durumun erken farkına varılmasıyla anında müdahaleler neticesinde, 2 saat içinde EBA platformu ve EBA Canlı Ders sistemi hizmet sunmaya devam etmiştir. EBA sistemleri 7/24 kontrol merkezi ile izlenmekte ve kesintisiz hizmet sunumu için gerekli müdahaleler yapılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.