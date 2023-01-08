MEB duyurdu: Kayıtsız öğrenciler için otomatik takip sistemi devrede

Modülde, ilköğretim çağında bulunan kayıtsız 40 binin üzerindeki öğrencinin güncel yerleşim yerine göre kayıtlı olması gereken ilkokul ve ortaokul bilgileri yer aldı. Bu kapsamda bu öğrencilerin MERNİS kayıtları, yurt dışında ikamet eden öğrencilerin MERNİS’te kayıtlı yurt dışı adres bilgileri, açık öğretim okullarındaki güncel öğrencilik durum bilgilerine yer verildi.

Lise kademesi için ikinci takip sistemi kuruldu

Modülde, 240 bin 668 kayıtsız öğrencinin tespit edildiği lise kademesi için de ikinci bir takip sistemi kuruldu. Buna göre lise mecburi eğitim çağı içerisindeki öğrencilere ulaşmada kolaylık sağlanması için en son kayıt oldukları ortaokul sınıf ve durum bilgisi modüle eklendi.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, e-Okul yönetim bilgi sistemi içerisinde bulunan modüle, “Okula Kayıtsız Öğrencilerin Takip İşlemleri” ekranlarından ulaşacak.

MEB’in ilgili genel müdürlükleri koordinasyonunda il ve ilçelerde oluşturulacak komisyonlar, kayıtsız öğrenciler için gerekli işlemleri başlatacak. Komisyon üyeleri, kayıtsız öğrencilerin tek tek adreslerini ziyaret ederek en uygun eğitim seçeneklerine karar verecek ve ardından kayıt işlemleri başlatılacak.