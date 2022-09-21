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Eğitim MEB Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? İOKBS sonuçları 2022
Eğitim

MEB Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? İOKBS sonuçları 2022

Bursluluk sınavı 4 Eylül Pazar günü yapıldı. Sınava girenler ise sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, Bursluluk sınavı sonuçları ayın kaçında açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2022-09-21 10:36:00 -
MEB Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? İOKBS sonuçları 2022

5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11’inci Sınıf öğrencileri, 4 Eylül Pazar günü İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’na (İOKBS) girdi. Sınava giren öğrenciler ve aileleri 'Bursluluk sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun cevabını araştırıyor.

MEB Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? İOKBS sonuçları 2022

Bursluluk sınavı 4 Eylül 2022’de gerçekleşti. Sınavda dörder seçenekli 100 soru soruldu, sınav süresi 120 dakika olarak uygulandı. Şimdi ise sonuçların açıklanacağı tarih beklenmeye başladı. Bursluluk sınavı sonuçları 23 Eylül Cuma günü açıklanacak.

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