MEB burs! 1416 Bursları 2025 burs başvuru ekranı
Eğitim

MEB burs! 1416 Bursları 2025 burs başvuru ekranı

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
MEB burs! 1416 Bursları 2025 burs başvuru ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen ve yurt dışında yüksek lisans ile doktora imkanı sunan 1416 bursları için başvuru süreci başladı. Resmi burslu öğrenci olmak isteyen adaylar başvuru ekranını ve tarihleri araştırıyor. Peki 1416 burs başvurusu nasıl yapılır?

Yurt dışında lisansüstü eğitim almak isteyen binlerce adayın merakla beklediği 1416 sayılı kanun kapsamındaki MEB bursları için takvim netleşti. 2025 yılı için belirlenen kontenjanla birlikte başvuru ve tercih süreci resmen başladı.

 

1416 bursları nedir?

1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında verilen burslar, yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacı ile kamu kurum ve kuruluşlarının nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla sağlanıyor. Bu burslar, mecburi hizmet karşılığında lisansüstü düzeyde yurt dışında eğitim imkanı sunuyor.

 

2025 yılında kaç öğrenci yurt dışına gönderilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılında toplam 811 öğrenci, resmi burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek.

 

1416 burs başvuruları ne zaman yapılacak?

1416 bursları için başvuru ve tercih işlemleri 19 Aralık 2025-30 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuru ekranı 19 Aralık 2025 tarihinde açılacak, başvurular 30 Aralık 2025 günü saat 17.00’de sona erecek.

 

1416 burs başvuru ekranı nereden açılacak?

Adaylar başvurularını, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Resmi Burslu Öğrenci Sistemi (REBUS) üzerinden gerçekleştirecek. Başvurular yalnızca bu sistem üzerinden alınacak.

 

Başvuru sürecine ilişkin sorular, Milli Eğitim Bakanlığı’na e-posta yoluyla iletilebilecek.

