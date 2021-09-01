MEB birinci dönem ara tatil ne zaman 2021 2022? 2. dönem ara tatil ne zaman 2021 2022? Yarıyıl tatili ne zaman 2021
2021 2022 eğitim öğretim takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 eğitim öğretim yılında tüm sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağını açıkladı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül’de başlayacak. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okula ısındırmasına yönelik yüz yüze yürütülecek okula uyum eğitimleri başladı. Peki 2021-2022 birinci dönem ara tatil ne zaman? 2. dönem ara tatil ne zaman 2021 2022? Yarıyıl tatili ne zaman 2021-2022? 15 tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak 2021-2022? İşte 2021 2022 eğitim öğretim takvimi...
Türkiye genelindeki 18 milyon öğrenci ve 1 milyonun üzerinde öğretmen, salgın öncesinde olduğu gibi 6 Eylül itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitime katılacak. Okullarda yüz yüze eğitime başlayacak olan öğrenciler daha şimdiden birinci dönem yarıyıl tail tarihi başta olmak üzere 2. dönem ara tatili ne zaman? 15 tatili (Yarıyıl) ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? sorularını da sormaya başladı.
2021 2022 eğitim öğretim takvimi
2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
2021 2022 ara tatil ne zaman?
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
2021 2022 yarıyıl tatili ne zaman?
Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.