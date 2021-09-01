MEB birinci dönem ara tatil ne zaman 2021 2022? 2. dönem ara tatil ne zaman 2021 2022? Yarıyıl tatili ne zaman 2021

Türkiye genelindeki 18 milyon öğrenci ve 1 milyonun üzerinde öğretmen, salgın öncesinde olduğu gibi 6 Eylül itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitime katılacak. Okullarda yüz yüze eğitime başlayacak olan öğrenciler daha şimdiden birinci dönem yarıyıl tail tarihi başta olmak üzere 2. dönem ara tatili ne zaman? 15 tatili (Yarıyıl) ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? sorularını da sormaya başladı.

2021 2022 eğitim öğretim takvimi

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

2021 2022 ara tatil ne zaman?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

2021 2022 yarıyıl tatili ne zaman?

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.