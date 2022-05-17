Okulların tatil olmasına yaklaşık bir ay var. Veliler ise verimli bir yaz tatili için Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl yaz okulu açıp açmayacağını merak ediyor. Peki, BİLSEM yaz okullarına kaçıncı sınıflar katılabilir?

MEB Bilsem yaz okullarına kimler kayıt yaptırabilir?

Milli Eğitim Bakanı Özer, "Bilim sanat merkezlerimiz, eğitim öğretim dönemi içerisinde özel yetenekli öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmeye katkı veren birimler. İlk kez bu yaz itibarıyla bilim sanat merkezlerinde sadece bilim sanat merkezine seçilmiş öğrenciler değil, 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrencilerimize yaz okulu açacağız. Yaz okulunda iki ders olacak, biri bilim ikincisi sanat... Okullar arasındaki imkan farklılıklarını azaltmak için kullandığımız bir mekanizma var, destekleme ve yetiştirme kursları. Artık bilim sanat merkezleriniz de destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında alıyoruz. Öğretmenlerimiz, bilim, sanat merkezindeki öğretmenlerimiz de bu kapsamda tüm öğrencilerimize yaz okullarında bilim ve sanat ile ilgili hazırlamış oldukları programı paylaşacaklar. Yani biz artık Milli Eğitim Bakanlığı olarak sadece akademik eğitim-öğretim yılına değil 12 aya bakacağız ve gençlerimizi hiç yalnız bırakmayacağız. Her zaman gençlerimizin akademik gelişimi, kültür, sanat, medeniyet bilinci Türkiye'nin nereye doğru gittiği, Türkiye'nin iddiaları hepsini kapsayacak, içselleştirerek şekilde her daim yanında olup her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.