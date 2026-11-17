2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinde sona yaklaşılıyor. 13 Kasım Cuma günü başlayan kasım ara tatili nedeniyle derslere kısa bir süre ara veren milyonlarca öğrenci, yeniden okula döneceği tarihi bekliyor. 17 Kasım itibarıyla tatilin bitmesine 5 gün kalırken öğrenciler ve veliler ikinci ara tatil ve yaz tatili tarihlerini de gündemlerine aldı. Peki, ara tatil ne zaman bitiyor, okullar hangi gün açılacak? İşte kasım ara tatilinin sona ereceği tarih ve okul takviminin ayrıntıları...

Milyonlarca öğrenci kasım ara tatiline çıktı. 13 Kasım Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla tatile başlayan öğrenciler, okulların yeniden açılacağı tarihi merak ediyor.

ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR, OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

13 Kasım Cuma günü başlayan kasım ara tatili, 22 Kasım Pazar günü sona erecek. Öğrenciler, 23 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. 17 Kasım itibarıyla ara tatilin bitmesine 5 gün kaldı.

İKİNCİ ARA TATİL TARİHLERİ

2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili, 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler, bu tarihlerde ikinci kez kısa bir tatil yapma fırsatı bulacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Böylece öğrenciler, ikinci dönemin tamamlanmasının ardından yaz tatiline başlayacak.