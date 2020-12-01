MEB AÖL sınavları ne zamana ertelendi?

Açık Öğretim Lisesi 1.dönem sınavları ertelendi mi sorusu, dün açıklanan kabine kararları sonrası tüm öğrencilerin araştırdığı bir konu haline geldi. AÖL sınavının ertelenip ertelenmediği MEB tarafından açıklama ile yanıt buldu. 2020 yıılında 5-6 Aralık tarihlerinde yapılacak olan 1.dönem sınavları Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen resmi yazı doğrultusunda yüz yüze yapılacak.

Açık Öğretim Lisesi sınavları ertelendi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı: 5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir.