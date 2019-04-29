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MEB AÖL 3. dönem kayıt yenilemeleri ne zaman

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık öğretim lise (AÖL) 6-7 Nisan tarihlerinde yapılan 2. dönem sınav sonuçları açıklanmasıyla birlikte AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri de merak konusu oldu. MEB AÖL kayıt yenilemeleri 2 Mayıs - 14 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

29 Nisan 2019 Pazartesi 16:13
MEB AÖL 3. dönem kayıt yenilemeleri ne zaman

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık öğretim lise (AÖL) 6-7 Nisan tarihlerinde yapılan 2. dönem sınav sonuçları açıklanmasıyla birlikte AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri de merak konusu oldu. MEB AÖL kayıt yenilemeleri 2 Mayıs - 14 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi sayfası üzerinden AÖL sınavları ve kayıt yenileme tarihlerini duyurdu. MEB AÖL 3. dönem kayıt yenileme takvimine göre, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme işlemleri 2 Mayıs 2019 – 14 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır. 18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda II. dönem, III. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur. Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ise, il ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri aracılığıyla yapılmaktadır.

 

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 16:13
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