MEB açıkladı: Yüz yüze eğitime 9 günlük ara!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2018 yılında başladığı ara tatil uygulamasını bu yıl da sürdürecek.

28 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında yarıyıl tatili yapan; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, 11-15 Nisan tarihleri arasında ara tatil yapacak.

Hafta sonları ile birlikte 9 gün tatil!

6 Eylül'de yüz yüze olarak başlayan 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ara tatil tarihleri MEB tarafından açıklandı. MEB'in duyurusunda, 11 Nisan Pazartesi günü başlayacak ara tatil, 15 Nisan Cuma'yı da kapsayacak şekilde devam edecek. Hafta sonları ile birlikte 9 gün ara tatil yapacak öğrenciler, 17 Haziran 2022 Cuma günü de yaz tatiline girecek. Yaz tatilinin 90 gün sürmesi öngörülüyor.

MEB tarafından açıklanan 2022 sınav tarihleri ise şöyle:

Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 1-10 Mart (Online)

2022 Bursluluk Sınavı (İOKBS) 4 Eylül 2022 (yüz yüze)

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 5 Haziran 2022 (yüz yüze)

Ara tatil dışında okulların resmi tatil sebebi ile kapalı olacağı tarihler de şu şekilde:

Ramazan Bayramı / 2-4 Mayıs

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı / 19 Mayıs