MEB açıkladı: Yüz yüze eğitime 9 günlük ara!
Milli Eğitim Bakanlığı, 9 günlük tatil tarihlerini açıkladı. Buna göre; 18 milyon öğrenci ile 1.2 milyon öğretmen, 11-15 Nisan tarihleri arasında ara tatil yapacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2018 yılında başladığı ara tatil uygulamasını bu yıl da sürdürecek.
28 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında yarıyıl tatili yapan; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, 11-15 Nisan tarihleri arasında ara tatil yapacak.
Hafta sonları ile birlikte 9 gün tatil!
6 Eylül'de yüz yüze olarak başlayan 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ara tatil tarihleri MEB tarafından açıklandı. MEB'in duyurusunda, 11 Nisan Pazartesi günü başlayacak ara tatil, 15 Nisan Cuma'yı da kapsayacak şekilde devam edecek. Hafta sonları ile birlikte 9 gün ara tatil yapacak öğrenciler, 17 Haziran 2022 Cuma günü de yaz tatiline girecek. Yaz tatilinin 90 gün sürmesi öngörülüyor.
MEB tarafından açıklanan 2022 sınav tarihleri ise şöyle:
Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 1-10 Mart (Online)
2022 Bursluluk Sınavı (İOKBS) 4 Eylül 2022 (yüz yüze)
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 5 Haziran 2022 (yüz yüze)
Ara tatil dışında okulların resmi tatil sebebi ile kapalı olacağı tarihler de şu şekilde:
Ramazan Bayramı / 2-4 Mayıs
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı / 19 Mayıs