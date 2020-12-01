MEB açık lise sınavı ertelendi mi? AÖL sınavı ne zaman yapılacak?
MEB AÖL sınavı iptal mi? soruları merak ediliyordu. Korona yasakları kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasağının gelmesi nedeniyle 5-6 Aralık yapılacak olan açık lise sınavlarının durumu merak ediliyordu. MEB’den son dakika açık lise sınav duyurusu geldi.
Son dakika haberi: Açıköğretim ortaokulu ve lise sınavları ertelendi. 5-6 Aralık'taki açıköğretim ortaokulu ve lise sınavları ertelendi. AÖL sınavının ne zaman yapılacağı açıklanmadı.