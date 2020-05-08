MEB, 32 ülkeden eğitim müşavirleriyle online toplantı düzenledi

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 32 ülkedeki teşkilatında görevli eğitim müşavirleriyle düzenlenen online toplantıda Türkiye'nin salgın sürecindeki örnek uygulamaları ile dünyada eğitime ilişkin gelişmeler ele alındı.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantı, Bakan Yardımcısı Mustafa Safran'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran, daire başkanları, Milli Eğitim Bakanlığının 32 farklı ülkeden 30 eğitim müşaviri, 21 eğitim ataşesi olmak üzere 51 temsilcinin katıldığı toplantıda, Türkiye'nin salgın sürecindeki örnek uygulamaları ile dünyada eğitime ilişkin gelişmeler ele alındı.



Yurt dışı eğitim temsilcileriyle MEB'in uzaktan eğitim sürecindeki çalışmalarının uluslararası yansımalarını değerlendiren Bakan Yardımcısı Safran, bağlantının kurulduğu ülkelerin uzaktan eğitim konusunda aldıkları tedbirler hakkında bilgi aldı.



Safran, temsilcilere yurt dışında yaşayan vatandaşlar ve öğrenciler için yürüttükleri çalışmalardan dolayı teşekkür etti.



