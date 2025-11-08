MEB, 2026 yılı sınav takvimini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılına ait Liselere Geçiş Sistemi (LGS), bursluluk ve diğer merkezi sınavların tarihlerini içeren takvimi resmen duyurdu. Takvim, MEB’in internet sitesinde yayımlandı.

LGS VE İOKBS TARİHLERİ BELLİ OLDU

Milyonlarca öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren önemli sınavların tarihleri şöyle:

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Merkezi Sınavı: 14 Haziran 2026 Pazar

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS): 26 Nisan 2026 Pazar



AÇIK ÖĞRETİM KURUMLARI YAZILI SINAVLARI

Açık Öğretim Kurumları için 2025-2026 ve 2026-2027 eğitim-öğretim yıllarını kapsayan sınav tarihleri de belirlendi:

1. Dönem Yazılı Sınavı: 20-21 Aralık 2025

2. Dönem Yazılı Sınavı: 14-15 Mart 2026

3. Dönem Yazılı Sınavı: 18-19 Temmuz 2026

2026-2027 Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı: 19-20 Aralık 2026



ORTAK YAZILI SINAVLARIN TAKVİMİ

2025-2026 eğitim-öğretim yılının 2. dönemine ait ülke geneli ortak yazılı sınavlar da takvime eklendi:

2. DÖNEM ÜLKE GENELİ ORTAK 1. YAZILI SINAVLAR: Sınıf Türkçe: 7 Nisan ve 8. Sınıf Matematik: 8 Nisan Sınıf Matematik: 9 Nisan Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 10 Nisan

2. DÖNEM ÜLKE GENELİ ORTAK 2. YAZILI SINAVLAR: Sınıf Matematik: 2 Haziran Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 3 Haziran



DİĞER ÖNEMLİ SINAV TARİHLERİ

Takvimde ayrıca kurumsal ve uluslararası düzeydeki değerlendirme sınavları da yer aldı:

Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı: 30 Kasım

MEB Görevde Yükselme Sınavı: 7 Şubat

Yurt Dışında Görevlendirilecek Okutman ve Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı: 8 Şubat

TIMSS 2027 Pilot Uygulaması, PISA 2025 Gelişim ve İzleme Araştırması gibi uluslararası ve ulusal değerlendirme araştırmaları ise Mart-Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri, Kalfalık/Ustalık teorik sınavları gibi e-Sınavlar ise randevulu sistemle haftanın her günü 81 il ve ilçede uygulanmaya devam edecek.