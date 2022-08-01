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Eğitim MEB 2022 lise 1. nakil yerleştirme sonuçları sorgula: LGS yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

MEB 2022 lise 1. nakil yerleştirme sonuçları sorgula: LGS yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı mı?

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 25 Temmuz ve 29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. Lise 1. nakil başvurusunda bulunan öğrenciler MEB 1. nakil yerleştirme sonuçlarını sorguluyor. Peki lise nakil sonuçları açıklandı mı? LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2022-08-01 08:40:00 - 2022-08-01 08:43:16
MEB 2022 lise 1. nakil yerleştirme sonuçları sorgula: LGS yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı mı?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 95'inin istedikleri okula yerleştiğini hatırlattı. Bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yükseldiğine dikkati çeken Özer, “Birinci nakil dönemi sonunda, tercih yapan öğrencilerimizin yüzde 97'si istedikleri okullara yerleşti.” dedi. LİSE NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

LGS lise 2. nakil başvuruları başladı mı?

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1 Ağustos ve 5 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. Sonuçlar ise 8 Ağustos tarihinde açıklanacak. Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruları 9-17 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. 

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