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Eğitim MEB 2022 ikinci ara tatil ne zaman? Nisan ara tatili ayın kaçında?
Eğitim

MEB 2022 ikinci ara tatil ne zaman? Nisan ara tatili ayın kaçında?

Ara tatil ile bayram tatili birleştirilir mi? Nisan ayına kısa bir süre kala hem öğrenciler hem de veliler ara tatilinin ne zaman yapılacağını, ayın kaçında tatilin başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, ikinci dönem ara tatil ayın kaçında? Bu sene nisan tatiliyle ramazan bayramı tatili birleştirilir mi 2022?

Yeniakit Publisher
2022-03-24 14:43:00 -
MEB 2022 ikinci ara tatil ne zaman? Nisan ara tatili ayın kaçında?

2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül’de başladı. İlkbaharla birlikte öğrenciler gözlerini ara tatile çevirdi. Peki, ara tatil ne zaman ayın kaçında?

MEB 2022 ikinci ara tatil ne zaman? Nisan ara tatili ayın kaçında?

6 Eylül'de başlayan ilk dönem 21 Ocak'ta dağıtılan karnelerle sona ermişti. İkinci dönem ise 7 Şubat Pazartesi günü başladı. İkinci ara tatil ise 11 Nisan-15 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler 8 Nisan Cuma günü tatil öncesi son derslerini tamamlayacak. Hafta sonu tatillerinin ardından öğrenciler 18 Nisan Pazartesi günü ders başı yapacak.

Son günlerde sosyal medyada hem öğrenciler hem de eğitimciler yaptıkları paylaşımlarda "Ara tatil ile ramazan bayramı tatilinin" birleştirilmesi önerisinde bulunuyor. Konu hakkında herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Ramazan bayramı ise 2,3 ve 4 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek.

2021-2022 eğiti öğretim yılı ise 17 Haziran Cuma günü tamamlanacak.

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