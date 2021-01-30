KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra öğretmen adayları gözlerini atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanlığından gelecek açıklamalara çevirdi. Atama için bekleyen öğretmen adayları şubat ayı atamalarına ilişkin araştırmalar yapıyor. 2020 yılında 40 bin öğretmen ataması gerçekleştirilmişti. Peki, MEB 2021 şubat ayı atamaları yapılacak mı?

MEB 2021 şubat ayı atamaları yapılacak mı?

Koronavirüs salgını döneminde ortaya çıkan öğretmen ihtiyacı ile MEB tarafından öğretmen atama işlemlerine ilişkin bir açıklama yapılması bekleniyor. Ancak henüz öğretmen atamasına yönelik resmi bir açıklama yapılmadı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kısa zamanda neticeleneceğini ümit ettiğini belirtirken her sene değişen zamanlarda ilan edildiğini söyledi. Çok net bir tarih vermenin mümkün olmadığını belirten Bakan Selçuk bu sürecin çok uzun süreceğini düşünmediğini ifade etti.

Öğretmen atamaları kontenjanları ne kadar olacak?

Atamalarını bekleyen öğretmen adayları, özellikle sosyal medyada 2021 yılında 60 bin öğretmen atamasının yapılmasını gündeme getirdi. 2020 yılında 40 bin atama yapılmıştı. Diğer yandan en çok ataması yapılan da sınıf öğretmenliği branşıydı. Bu yıl da öğretmen atamalarının yapılması bekleniyor ancak sayının 60 bin olması henüz belli olmadı.

MEB'den şu ana kadar 2021 yılı öğretmen atamalarına ilişkin branş ve kontenjan sayısı açıklaması gelmedi.