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Aktüel

MDTO’dan denetimli serbestlik yükümlülerine 100 koli gıda yardımı

Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO), Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile işbirliğinde, ihtiyaç sahibi denetimli serbestlik yükümlülerine 100 koli gıda yardımında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 10:35:26 -
MDTO’dan denetimli serbestlik yükümlülerine 100 koli gıda yardımı

Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO), Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile işbirliğinde, ihtiyaç sahibi denetimli serbestlik yükümlülerine 100 koli gıda yardımında bulundu.


Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, MDTO’nun gıda desteğine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Mersin Deniz Ticaret Odası ile yapılan işbirliği kapsamında, Ramazan ayı dolayısıyla denetimli serbestliğe tabi olup maddi durumlarının yetersiz olduğu tespit edilen yükümlülere gıda yardımı yapılması kararlaştırıldığı belirtildi.


Açıklamaya göre, Mersin Deniz Ticaret Odası işbirliğinde yürütülen çalışma sonucunda; Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlülerinden ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen denetimli serbestlik yükümlülerine gıda yardımı yapıldı. MDTO tarafından temin edilen 100 adet gıda yardımının yükümlü ve ailelerine teslim edilmeye devam edildiği bildirildi.

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