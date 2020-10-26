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Aktüel MDOB "Türk Bestecileri Konseri"yle sanatseverlerle buluşacak
Aktüel

MDOB "Türk Bestecileri Konseri"yle sanatseverlerle buluşacak

Yeniakit Publisher
2020-10-26 12:33:53 -
MDOB "Türk Bestecileri Konseri"yle sanatseverlerle buluşacak

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Türk Bestecileri Konseri"yle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 27 Ekim'de Mersin Devlet Opera ve Balesi Sahnesi'nde düzenlenecek konserde ünlü bestecilerin eserleri seslendirilecek.

Konserde sopranolar Işıl Azaz, Serin Saybaşılı, Ceren Göğüş, tenorlar Erhan Kaya, Erdem Özdemir ile bas Serkan Sevinç sahne alacak.

Konserin anlatıcılığını Ayşin Alev Lal yapacak, Julia Berk ise piyanoda solistlere eşlik edecek.

Konserde, sosyal mesafe kuralına göre oturma düzeni yapılacak, hijyen ve maske koşullarına dikkat edilecek.

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