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Spor M.City ile Liverpool ile berabere kaldı
Spor

M.City ile Liverpool ile berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Liverpool, evinde Manchester City ile 2-2'lik skorla berabere kalarak puanları paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 02:06:00 -
M.City ile Liverpool ile berabere kaldı

Ligin zirvesini ilgilendiren mücadelede Liverpool, 59. dakikada Sadio Mane ile öne geçerken 69. dakikada Manchester City, Phil Foden ile skoru eşitledi.

Salah'ın 76. dakikada çalımlarla ceza sahasına girerek attığı fantastik golle Liverpool galibiyet umudunu korurken, Manchester City, De Bruyne ile 81. dakikada durumu tekrar eşitledi ve maç 2-2 berabere sona erdi.

Premier Lig şampiyonluk yarışında 7. hafta maçları sonunda Chelsea 16 puanda zirvede yer alırken, Liverpool 15 puanda, Manchester City ise 14 puanda yer aldı.

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