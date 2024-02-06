McDonald's çakıldı!

McDonald's, terörist İsrail’e verdiği destek sebebiyle dünya çapında boykot ediliyor. McDonald's CEO'su Chris Kempczinski, Malezya, Endonezya ve Fransa’daki satışların etkilendiğini; en büyük etkinin ise Orta Doğu’da görüldüğünü belirtti.

Fast food devi, dört yıl sonra ilk defa geçen çeyrek satış hedeflerini uluslararası birimindeki zayıflama yüzünden kaçırdıklarını belirtti.

Şirketin hisseleri bu duyurunun ardından yüzde 4 düştü.

ABD merkezli şirket olan McDonald's da Starbucks ve Coca Cola gibi İsrail’i eleştirenlerin boykot ettiği Batı şirketleri arasında.

Şirket, İsrail’in Gazze’ye açtığı savaş yüzünden 2023 yılının son çeyreğinde bazı piyasalardaki performansının anlamlı bir şekilde etkilediğini duyurdu.

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Orta Doğu, Çin ve Hindistan’ın aralarında bulunduğu biriminde dördüncü çeyrekte satışların büyümesi yüzde 0,7’de kaldı; bu da piyasa beklentisinin çok altında.

McDonald's CEO'su Chris Kempczinski, Malezya, Endonezya ve Fransa’daki satışların etkilendiğini; en büyük etkinin ise Orta Doğu’da görüldüğünü belirtti.

Kempczinski, “Savaş devam ettiği müddetçe bu piyasalarda bir iyileşmenin olmasını beklemiyoruz” dedi.

Küresel olarak 40 bin dükkânı olan şirketin şubelerinin yüzde 5’i Orta Doğu’da.

McDonald's, İsrail’deki işletmecisinin İsrail ordusuna binlerce bedava yiyecek dağıtmasının ardından eleştirilerin odağına oturmuştu.

Şirketin Kuveyt, Malezya ve Pakistan’daki işletmecileri ise bu birim ile bağlarının olmadığını vurgulayan açıklamalar yayınlamıştı.

Geçen hafta da Starbucks yıllık satış öngörüsünü düşürdü; bunda Orta Doğu’daki şubelerine daha az kişinin gelmesinin etkisi olduğunu belirtti.

BBC