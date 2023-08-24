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Ekonomi MB'nin faiz kararının ardından Bakan Şimşek'ten ilk açıklama
Ekonomi

MB'nin faiz kararının ardından Bakan Şimşek'ten ilk açıklama

Yeniakit Publisher
2023-08-24 15:33:00 -
MB'nin faiz kararının ardından Bakan Şimşek'ten ilk açıklama

Merkez Bankası'nın faizi 750 baz puan artışla yüzde 25'e çıkarmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Kararlıyız! Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz.'' dedi.

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Piyasa beklentilerinin üzerinde bir hamle ile faizi 750 baz puan artıran Merkez, faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkardı. Merkez'in sürpriz kararı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de ilk yorum geldi.

"Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz"

Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Bakan Şimşek, kararlılık mesajı verdi. Şimşek, "Kararlıyız! Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz." dedi.

Son 3 ayda faiz yüzde 25'e çıkarıldı

Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanı olarak görevlendirilmesinin ardından son üç toplantıda üst üste faiz artışına gidildi. Haziran ayında 650 baz puanlık artışla faizi yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çıkaran Merkez, temmuzda 250 baz puanlık artışla faizi yüzde 17,5'e çıkardı. Bu ayki 750 baz puanlık artışla son üç ayda toplamda 1.650 baz puan artış yapılarak faiz yüzde 25'e çıkarıldı.

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