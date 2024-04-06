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Ekonomi MB'den yeni karar o oranlar arttı
Ekonomi

MB'den yeni karar o oranlar arttı

Yeniakit Publisher
2024-04-06 07:07:00 -
MB'den yeni karar o oranlar arttı

Merkez Bankası (MB), kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranında değişikliğe gitti. Resmi Gazete’de yayımlanan MB Tebliğine göre, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranı 3,66'dan 4,25'e yükseltildi. Bu değişiklik, kredi kartı kullanıcılarını ve finansal piyasaları etkileyebilir.

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. MB Tebliğine göre kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranı 3,66’dan 4,25’e yükseldi. MB konuya ilişkin açıklama yaptı.

FAİZ ORANI 4,25’E YÜKSELDİ

Yapılan açıklamada, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak şekilde makroihtiyati politikaları sadeleştirmeye devam etmektedir. Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme kapsamında, Menkul kıymet tesisine tabi yükümlülüklere uygulanan menkul kıymet tesis oranının yüzde 4’ten yüzde 1’e düşürülmesine, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin uygulamanın sonlandırılmasına karar verilmiştir” denildi.

Açıklamada söz konusu düzenlemenin yakın zamanda sonlandırılmasının planlandığı belirtildi.

 

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