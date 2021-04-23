  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Mbaye Diagne çarpıcı itiraf
Spor

Mbaye Diagne çarpıcı itiraf

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde West Bromwich'e kiraladığı ve İngiltere'de gösterdiği performans ile dikkat çeken Mbaye Diagne, Premier Lig'de kalmak istediğini iletti.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 10:57:00 -
Mbaye Diagne çarpıcı itiraf

West Bromwich Albion'un devre arasında Galatasaray'dan kiraladığı Mbaye Diagne attığı performans ve gösterdiği futbolla dikkat çekerken golcü futbolcudan açıklamalar geldi.

Premier Lig ve takımı çok sevdiğini söyleyen Diagne, ''Başlangıçta dil, farklı bir hayat tarzı ve trafiğin farklı olması nedeniyle zorluk çektim ama artık adapte olmuş hissediyorum. Teknik direktör bana inandı, bana güvendi. Her maçtan sonra daha iyi hissediyorum, West Bromwich'i gerçekten sevdim. Maçların zorluğu hoşuma gidiyor. Her maç savaşmak zorundasınız ve ben savaşmayı çok seviyorum.'' sözlerini kullandı.

29 yaşındaki forvet, ''Premier Lig'de oynamaktan büyük keyif alıyorum. Manchester United ve Chelsea'ye gol atmak beni mutlu etti. Şans elde ettiğimde goller atabileceğimi biliyordum.Sıkı çalışmaya devam edersek ligde kalacağız.'' şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altını olanlar dikkat! 'Muazzam artış' iddiası
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! 'Muazzam artış' iddiası

Piyasa stratejisti Chris Vermeulen, altın fiyatları ile ilgili yaptığı açıklamada,"Altın fiyatı modeli şu ana kadar dip noktasını gösterdi. ..
Seren Serengil - Can Tanrıyar davası: Rezillik paçalarından akıyor!
Gündem

Seren Serengil - Can Tanrıyar davası: Rezillik paçalarından akıyor!

Can Tanrıyar ile Seren Serengil arasındaki davada verilen ifadeler, magazin dünyasının rezil yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi...
Yeniden koronavirüs olana 57 bin TL verecekler
Dünya

Yeniden koronavirüs olana 57 bin TL verecekler

İngiltere bilim için 5 bin sterlin yani yaklaşık 57 bin Türk lirası karşılığında yeniden koronavirüs olmayı kabul edecek gönüllüler arıyor. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay