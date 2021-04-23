Mbaye Diagne çarpıcı itiraf

West Bromwich Albion'un devre arasında Galatasaray'dan kiraladığı Mbaye Diagne attığı performans ve gösterdiği futbolla dikkat çekerken golcü futbolcudan açıklamalar geldi.

Premier Lig ve takımı çok sevdiğini söyleyen Diagne, ''Başlangıçta dil, farklı bir hayat tarzı ve trafiğin farklı olması nedeniyle zorluk çektim ama artık adapte olmuş hissediyorum. Teknik direktör bana inandı, bana güvendi. Her maçtan sonra daha iyi hissediyorum, West Bromwich'i gerçekten sevdim. Maçların zorluğu hoşuma gidiyor. Her maç savaşmak zorundasınız ve ben savaşmayı çok seviyorum.'' sözlerini kullandı.

29 yaşındaki forvet, ''Premier Lig'de oynamaktan büyük keyif alıyorum. Manchester United ve Chelsea'ye gol atmak beni mutlu etti. Şans elde ettiğimde goller atabileceğimi biliyordum.Sıkı çalışmaya devam edersek ligde kalacağız.'' şeklinde konuştu.