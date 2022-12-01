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Spor Mbappe'nin yeni takımı belli oldu!
Spor

Mbappe'nin yeni takımı belli oldu!

Dünya futbolunun en iyi oyuncuları arasında gösterilen Mbappe'nin yeni adresi belli oluyor. Sezon başında zor da olsa PSG'nin teklifini kabul ederek Fransa'da kalan yıldız oyuncu sezon sonunda takımdan ayrılacak. Sözleşmesinin son senesine girmeden Mbappe'yi satıp bonservis geliri elde etmek isteyen PSG yetkilileri, Real Madrid ile görüşmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 14:43:00 -
Mbappe'nin yeni takımı belli oldu!

Dünya futbolunun en iyi oyuncuları arasında gösterilen Mbappe'nin yeni adresi belli oluyor. Sezon başında zor da olsa PSG'nin teklifini kabul ederek Fransa'da kalan yıldız oyuncu sezon sonunda takımdan ayrılacak. Sözleşmesinin son senesine girmeden Mbappe'yi satıp bonservis geliri elde etmek isteyen PSG yetkilileri, Real Madrid ile görüşmeye başladı.

Her seferinde PSG'den ayrılmak istediğini dile getiren Mbappe için yolun sonuna gelindi. Fakat bu kez onu PSG gönderiyor... Sözleşmesinin son senesine girilmeden satılıp iyi bir bonservis kazanmak isteyen PSG yönetimi harekete geçti.

Mbappe'nin en ciddi talibi olan Real Madrid ile masaya oturan PSG yetkilileri pazarlıklara başladı. Mbappe'nin de Real Madrid'e gitme isteği biliniyordu. Önümüzdeki sezon için konuşan iki takım, orta yolu bulmaya çalışıyor.

PSG, Mbappe için net olarak 200 milyon Euro istiyor. Real Madrid'in önerdiği bonservis ise 160 milyon Euro civarında. Pazarlıkların sürdüğü belirtilirken, Mbappe'nin de bir yandan yıllık maaş konusunu konuştuğu söyleniyor.

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