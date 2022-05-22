Mbappe'nin formasını giyeceği takım netleşti
Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'nin yeni sözleşme imzaladığını resmen duyurdu.
Kylian Mbappe'de yılan hikayesi sona erdi. Real Madrid'e transferi gündemde olan Fransız yıldız, Paris Saint-Germain ile yeni sözleşme imzaladı.
Futbol dünyasının beklediği açıklama resmen geldi! İşte Kylian Mbappe'nin formasını giyeceği takım
3 yıl daha Paris Saint Germain'de
Paris Saint Germain'den yapılan açıklamada, Kylian Mbappe'nin sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığı belirtildi. Real Madrid'e transferine neredeyse kesin gözüyle bakılan Fransız yıldız, 3 yıl daha PSG forması giyecek.