  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İran'dan skandal Türkiye paylaşımı! "2023’te Erdoğan kaybedince Kılıçdaroğlu’ndan onların yargılanıp teslim edilmesini isteyeceğiz"

CHP, elektrik dağıtım şirketlerine çalışıyor

Azerbaycan ve Türkiye'yi tehdit eden İran'a şok! Bir ülke resmen kapattı

İşte Batı’nın kirli yüzü: Fransa'daki kiliselerde 216 bin çocuğa cinsel istismar

Sigara fiyatlarına bir zam daha!

Atina'da büyük şok! "Yunanistan’ı Türkiye Yönetiyor"

Bahçeli'den yeni yasama yılı mesajı: Çok sayıda adım ve kararımız olacaktır

Ekonomist Ramazan Kurtoğlu ‘savaş başladı’ diyerek açıkladı: İnternet kesintisinin arkasında onlar var

Ekrem kuyrukları hortlattı

CHP’nin raporundan skandal çıktı! HDP’nin talebi eyaletleştirme ve yerel vergi detayı dikkat çekti
Spor Mbappe, Neymar'a serseri demiş!
Spor

Mbappe, Neymar'a serseri demiş!

Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'deki takım arkadaşı Neymar'a Montpellier galibiyetinden sonra kendisine 'serseri' dediğini itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 15:49:00 -
Mbappe, Neymar'a serseri demiş!

Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'deki takım arkadaşı Neymar'a Montpellier galibiyetinden sonra kendisine 'serseri' dediğini itiraf etti.
Paris Saint-Germain'in ligin 8. haftasında Montpellier'i 2-0 mağlup ettiği maçta Mbappe’nin Neymar’a pas atmadığı gerekçesiyle serzenişte bulunduğu iddia edilmişti.

Fransız yıldız, L'Equipe'e verdiği röportajda bunu doğrular nitelikte ifadeler kullandı;

"Evet, onu söyledim. Bunlar futbolda her zaman olan şeyler, uzatılmasına gerek yok. Bu yüzden olay patlak verince bu konu hakkında onunla konuştum. Geçmişte de onunla böyle durumlarımız olmuştu, ileride de olacak. Çünkü kazanmak istiyoruz, ama tabii ki herhangi bir gerginlik olmamalı. Burada da en ufak gerginlik yaşanmadı çünkü ona saygı duyuyorum ve hayranlık besliyorum. Mesele sadece şuydu, pası alamadığım memnun değildim. Bir gün benim de başıma gelmişti, pası atmayan bendim ve mutsuz olan da oydu. Aramızda hiçbir mesele yok."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay