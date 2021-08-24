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Mbappe, İspanya’ya gidecek mi?
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Spor Mbappe, İspanya’ya gidecek mi?
Spor

Mbappe, İspanya’ya gidecek mi?

Fransa’da PSG takımında oynayan 22 yaşındaki yıldız Kylian Mbappe için İspanya’nın dev kulübü Real Madrid’in artık iyiden iyiye devreye girdiği ve Fransız yıldızı kadrosuna katmak için kesenin ağzını açtığı ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 13:01:00 -
Mbappe, İspanya’ya gidecek mi?

Fransa’da PSG takımında oynayan 22 yaşındaki yıldız Kylian Mbappe için İspanya’nın dev kulübü Real Madrid’in artık iyiden iyiye devreye girdiği ve Fransız yıldızı kadrosuna katmak için kesenin ağzını açtığı ifade edildi.

Real Madrid, bu yazın en sükse transferine imza atmak için geri sayıma geçti.

Habere göre Kylian Mbappe, PSG'nin tüm tekliflerine kamuoyu baskısına ve vaatlere rağmen geri adım atmadı ve artık Real Madrid'e hiç olmadığı kadar yakın durumda.

RMC Sport'un haberine göre PSG, yıldız oyuncu Kylian Mbappe'ye 5+1 yıllık yeni sözleşme teklif etti. Ancak 22 yaşındaki Fransız yıldız bu teklifi kabul etmedi.

Önceki günlerde de AS'ta çıkan haberde ise, Mbappe'nin 2022 yazında bitecek olan sözleşmesinin Florentino Perez tarafından bir koz olarak kullanıldığı ifade edilirken, Mbappe'nin kendisini sağlam tutması halinde bu yaz değilse de gelecek yaz mutlaka Real Madrid'e gideceği de dile getirilmişti.

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