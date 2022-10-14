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Spor Mbappe için müthiş iddia! Sözleşmesini feshedebilir...
Spor

Mbappe için müthiş iddia! Sözleşmesini feshedebilir...

PSG'nin yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nin, kulübün oyunculara baskı kurmak için açtığı sahte sosyal medya hesaplarının ortaya çıkmasının ardından sözleşmesini feshedebileceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 14:33:00 -
Mbappe için müthiş iddia! Sözleşmesini feshedebilir...

PSG'nin yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nin, kulübün oyunculara baskı kurmak için açtığı sahte sosyal medya hesaplarının ortaya çıkmasının ardından sözleşmesini feshedebileceği belirtildi.

Fransız yayın kuruluşu Mediapart'ın yaptığı çalışmanın ardından Paris Saint Germain'in Kylian Mbappe başta olmak üzere çok sayıda isim üzerinde baskı kurabilmek ve eleştirilere yanıt vermek için sahte sosyal medya hesapları açtığı öğrenildi.

İspanyol Marca gazetesinde yer alan habere göre; PSG yönetiminin futbolcular ve başka takımların kulüplerinin yöneticilerini hedef aldığı belirtildi.

Bir diğer İspanyol haber sitesi RMC Sport'a açıklamalarda bulunan spor hukuku uzmanı Tatiana Vassine, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcular, belirli süreli bir iş sözleşmesi ile kulüplerine bağlıdır. Bu tur sözleşmeler, ancak ciddi suistmallerde bozulabilir. Kulüpler, bu durumda futbolculara sözleşmesi süresince yapması gereken ödemeyi yapmakla yükümlüdür. Futbolcular sözleşmelerini feshedebilir ama Paris Saint Germain'de buna itiraz için dava açabilir." ifadelerini kullandı.

Paris Saint Germain'den bir kaynak RMC Sport'a yaptığı açıklamada konuyla ilgil şunları söyledi, "Paris Saint Germain, birçok sosyal medya ajansıyla çalışan uluslararası bir markadır. Kulübün ve ortaklarımızın başarılını tanıtmak ve kutlamak için sosyal medya kullanıyoruz. Kulüp olarak, herhangi bir kişiye zarar vermek için ajanslarla iletişim kurmadık."

 

 

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