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Spor Mbappe Dünya Kupası tarihine geçti
Spor

Mbappe Dünya Kupası tarihine geçti

2022 Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Fransa, Danimarka'yı 2-1'lik skorla yendi. Dünya Kupası'nda 7 golle, Pele ile birlikte 24 yaşına basmadan önce en fazla gol atan futbolcu olmayı başardı.

Yeniakit Publisher
2022-11-26 22:55:00 - 2022-11-26 22:59:58
Mbappe Dünya Kupası tarihine geçti

Fransa ile Danimarka, 2022 Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fransa 2-1 kazanırken, Kylian Mbappe ise tarihe geçti.

Fransa turu garantiledi

Karşılaşmada Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 61 ve 86. dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti. Danimarka'nın tek golü ise 68. dakikada Christensen'den geldi. Bu sonuçla Fransa, Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

Mbappe tarihe geçti

Karşılaşmada iki gol atan Mbappe ise Dünya Kupası tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Fransız yıldız, Dünya Kupası'nda 7 golle, Pele ile birlikte 24 yaşına basmadan önce en fazla gol atan futbolcu oldu.

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