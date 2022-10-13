Mbappe arkadaşı olana para verecek!

Paris Saint Germain'in (PSG) 2018 yılında 180 milyon euro ödeyerek Monaco'dan transfer ettiği Kylian Mbappe, sezon başında Real Madrid'in kapısından dönmüş ve PSG ile sözleşme uzatmış, imza parası olarak uluslararası spor basınının aktardığına göre 300 milyon euro almıştı.

Get French Football News'in haberine göre dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mbappe, arkadaş arıyor.

Kazandığı milyonlarca euroya rağmen hiç yakın arkadaşı olmayan Mbappe, villasındaki partiye gelecek kişilere 1000 euro dost ikramiyesi verecek. Ünlü futbolcunun bu teklifi, Fransa'da en çok konuşulan konulardan biri oldu.

PSG ile sezon başında 3 yıl için 600 milyon euro kazanacağı sözleşmeye imza atan Kylian Mbappe'in, Fransız temsilcisinde mutsuz olduğu ve ayrılmayı düşündüğü gündeme gelmişti.