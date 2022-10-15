Mbappe 1000 Euro verecek! Başvurular başladı

Paris Saint-Germain'in dünya yıldızı Kylian Mbappe, Fransa'da zor günler yaşıyor. Takım arkadaşlarıyla arasının iyi olmadığı ortaya çıkan genç oyuncunun devre arasında Fransa'dan ayrılmaya karar verdiği ifade edilmişti. Yalnız kaldığı ve psikolojik açıdan kötü günler geçirdiği öğrenilen Mbappe'den ilginç bir karar geldi. Hiçbir arkadaşı olmadığı için kendi evinde parti düzenleyeceği aktarılan Mbappe'nin partiye gelenlere de 1000 Euro 'dostluk ikramiyesi' vereceği yazıldı.



Real Madrid'e transfer olmadığı için pişman olduğu öğrenilen Mbappe'nin psikoloji bir hayli bozuldu. Fransız basınında yer alan habere göre; yıldız oyuncu adeta para saçacak...

Hiçbir arkadaşı olmadığı için evinde düzenleyeceği partiye gelenlere 1000 Euro vereceği öğrenilen yıldız oyuncu mesaj yağmuruna tutuldu. Bu haberin ortaya çıkmasının ardından Fransa'da yaşayan herkes Mbappe'nin Instagram hesabına mesaj atarak başvuru yapmaya başladı.

PSG ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Mbappe, 3 yıl için 600 milyon Euro'luk garanti ücreti cebine koymuştu. Fakat kısa süre önce takımda kaldığı için pişman olduğu öğrenilen Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olmak için elinden geleni yapacağı aktarıldı.