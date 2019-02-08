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MB rezervleri arttı

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 1 Şubat’ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 588 milyon dolar artışla 77 milyar 59 milyon dolar olarak gerçekleşti.

08 Şubat 2019 Cuma 11:30
MB rezervleri arttı

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 1 Şubat’ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 588 milyon dolar artışla 77 milyar 59 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 705 milyon dolar yükselişle 19 milyar 862 milyon dolardan 20 milyar 567 milyon dolara ulaştı. Böylece toplam rezervlerde son 25 ayın en yüksek haftalık artışı yaşandı.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 11:30
  1. TCMB

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