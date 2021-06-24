Mazota 22 kuruş zam! Fakat...

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabından, motorine zam geleceğini açıkladı. Açıklamaya göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 22 kuruş zam gelecek. Gelen zam pompa fiyatlarına yansımayacak.

sputniknews'teki habere göre, 20 Mayıs’ta akaryakıt ürünlerinden yapılan ÖTV düzenlemesinin ardından benzine 55, motorine 67, LPG’ye ise 35 kuruş litre başına zam gelmişti. Düzenlemenin yarattığı fiyat artışından sonra motorine eşel mobil sistem gereği ÖTV’den karşılanan litre başına 36 kuruş daha zam geldi.

Bugün gelen 23 kuruş zam ile birlikte ÖTV düzenlemesinin ardından toplam 58 kuruş pompaya yansımayan zam uygulanmış oldu. Motorinde devletçe karşılanan ÖTV 1,91 TL’ye ulaştı.