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Gündem

Mazot yüklü tankerin sürücüsü yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen mazot yüklü tankerin sürücüsü yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 09:55:00 -
Mazot yüklü tankerin sürücüsü yaralandı

Abdullah Taş idaresindeki 06 DV 7803 plakalı tanker, Konya-Ankara kara yolu Kulu çıkışında refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Taş, 112 Acil Servis ekiplerince Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından yola dökülen mazot nedeniyle Konya-Ankara kara yolu yaklaşık 3 saat trafiğe kapatıldı. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, trafik akışını tali yola yönlendirdi.

Ekiplerin yoldaki mazotu temizleme çalışması devam ediyor.

Kaza anı ise bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tankerin devrilmesi ve akaryakıt istasyonunda bulunan vatandaşların tankere doğru koşması görülüyor.

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